Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР

ВСУ обстреляли шахту в Донецке, 76 горняков оказались заблокированы под землей

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) шахты имени Засядько вблизи Донецка под землей оказались заблокированы 76 горняков. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Артиллерийский огонь обесточил шахту, из-за чего десятки рабочих не смогли подняться на поверхность. Сведений о пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении штаба.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла базу Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР. Снаряд попал в один из гаражей, начался пожар.