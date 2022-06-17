Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР

ВСУ обстреляли шахту в Донецке, 76 горняков оказались заблокированы под землей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) шахты имени Засядько вблизи Донецка под землей оказались заблокированы 76 горняков. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Артиллерийский огонь обесточил шахту, из-за чего десятки рабочих не смогли подняться на поверхность. Сведений о пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении штаба.

Ранее стало известно, что украинская армия обстреляла базу Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР. Снаряд попал в один из гаражей, начался пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
Россиянам раздадут ценные призы
Зеленский заявил о введении визового режима с Россией
В петербургском ТРК на эскалаторе трехлетней девочке оторвало пальцы руки
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.