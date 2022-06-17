Раскрыт формат главного выпускного Москвы

Заммэра Ракова: более 50 популярных артистов выступят на московском выпускном 25 июня

Главный школьный выпускной Москвы пройдет 25 июня в парке Горького. Для одиннадцатиклассников выступят популярные исполнители, в числе хедлайнеров — Джони, Анна Асти, Люся Чеботина, Хабиб, Дава, Юлианна Караулова и другие. Мероприятие состоится в привычном допандемийном формате, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы всегда стараемся организовать для детей яркий праздник. Это важно, чтобы дети хорошо отдохнули после ЕГЭ, а кто-то — еще и после финалов школьных олимпиад. Планируем организовать все так, чтобы этот выпускной стал одним из самых запоминающихся событий в жизни Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, в этом году на праздник соберется рекордное число участников — 35 тысяч человек. «Для всех гостей торжества мы готовим яркую программу: диджеи, интерактивные площадки, более 50 любимых артистов, сформировать список которых помогли сами выпускники», — отметила заммэра.

Мероприятие начнется в 20:00 и продлится до 6:00 следующего дня. По всей территории парка установят более 20 интерактивных развлекательных зон. На входе гостей будет встречать красная ковровая дорожка, диджей-сет и тематическая фотозона.

Со своим классом с нетерпением ждем выпускной вечер. Этот год был непростым, богатым на события и эмоции. Для нашей школы стало доброй традицией праздновать выпускные в парке Горького. Праздник, который организовывает для нас Москва, продуман до мелочей: несколько концертных площадок, красивые фотозоны, зоны отдыха, интересные интерактивные площадки. С особым нетерпением ребята ждут салют, под раскаты которого каждый старается загадать желание и верит, что оно обязательно сбудется Юлия Козловцева классный руководитель медицинского 11 класса школы №1560 «Лидер»

Концерты пройдут на Пушкинской набережной и у главного фонтана. Исполнителей выпускники выбирали сами с помощью открытого голосования. Кроме того, гостей ждет театрализованное представление на водных сценах-плотах от известного режиссера Алексея Франдетти, яркая анимационная программа с аниматорами и ростовыми куклами, тихая дискотека с иммерсивным представлением, интеллектуальный квиз, комик-шоу со stand up и импровизацией. А в полночь пройдет торжественный салют.

Вход на территорию парка 25 июня будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам. Для обеспечения порядка задействуют городские службы: полицию, Нацгвардию, сотрудников охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи, МЧС.

