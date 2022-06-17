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Названы города-хозяева чемпионата мира по футболу 2026 года

ФИФА опубликовала список городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2026 года

Фото: Luis Cortes / Reuters

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter опубликовало список городов-хозяев чемпионата мира 2026 года.

От США принимающими городами стали Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Мексика примет встречи мундиаля в Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее. На территории Канады матчи пройдут в Торонто и Ванкувере.

Решение о проведении чемпионата мира-2026 было принято на конгрессе ФИФА в Москве в июне 2018 года. Единственным конкурентом победителей была заявка Марокко. Мировое первенство впервые пройдет в трех странах одновременно.

В каждом из названных городов уже есть стадионы, удовлетворяющие требованиям ФИФА, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. Отмечается, что организаторы турнира планируют заработать на его проведении 11 миллиардов долларов.

Анастасия Борисова
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