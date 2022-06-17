Самая сексуальная футболистка мира раскрыла содержание пошлых писем от мужчин

Хорватская футболистка Ана Маркович пожаловалась на непристойные письма мужчин в соцсетях

Хорватская спортсменка Ана Маркович, которую в сети прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, раскрыла содержание пошлых писем от мужчин. Интервью с ней публике издание 20Min.

22-летняя нападающая, на аккаунты в соцсетях которой подписаны более 600 тысяч человек, рассказала, что в последнее время столкнулась с нежелательным вниманием со стороны мужчин. В частности, подписчики часто присылают ей сообщения с кадрами эротического содержания. «Один раз парень умолял меня позволить ему почистить мои бутсы после игры — над таким мы смеемся с моими партнерами по команде», — уточнила она.

По словам спортсменки, после многочисленных публикаций в СМИ внимание общества переключилось с ее профессиональных достижений на фигуру и внешний вид. «Лучше бы люди следили за моими навыками на матчах, а чаще всего они пишут мне, потому что им нравится мое лицо», — пожаловалась женщина.

Героиня материала призналась, ей не нравятся ярлыки, которые на нее навешивает пресса. «Сначала мне было приятно, что в газетах меня называют красивой, но вскоре журналисты принялись сексуализировать мою внешность», — заключила она.

В июне 2021 года украинка с полутораметровыми волосами указала на неприличные просьбы мужчин в сети. Катерина Демерс, которая на данный момент проживает в Великобритании, заявила, что часто оказывается в центре нежелательного внимания благодаря своей прическе. Она объяснила, что нередко получает пошлые комплименты от незнакомцев.