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Косметолог перечислила пять правил красивого и здорового загара

Врач Мирзоева: для здорового загара важно готовить кожу к солнцу и увлажнять ее после

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

Ведущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, каким пяти правилам нужно следовать для получения красивого и здорового загара. Принципы, соблюдая которые можно насладиться солнечными ваннами, но не навредить коже и избежать фотостарения, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Первое правило — на солнце важно использовать защитный крем от наиболее опасных ультрафиолетовых лучей UVB-типа, объясняет врач. «Рекомендую использовать средства с степенью защиты 40, затем по мере приобретения оттенка кожи можно переходить на солнцезащитный фактор поменьше и так постепенно перейти на spf 10-15. Тем, у кого кожа смуглая, можно начинать с продуктов с солнцезащитным фактором 30 и постепенно перейти на spf 8-10», — рассказывает Мирзоева.

Кроме того, кожу, по ее словам, к загару надо готовить. «Чтобы коже было проще накапливать меланин, стоит тщательно очистить ее от загрязнений и омертвевших клеток, используя скраб для тела», — продолжает Мирзоева. Третье правило — обязательно увлажнять кожу, для чего подойдут увлажняющие крема или молочко для тела, отмечает косметолог.

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Мирзоева рекомендует увеличивать продолжительность солнечных ванн постепенно. «В первый день рекомендуется проводить на солнце не более 20-30 минут, а затем с каждым днем увеличивать время пребывания на 5-10 минут. Тут необходимо учитывать, какой у вас фототип кожи», — рассказывает специалист, рекомендуя обладателям белой кожи загорать с особой осторожностью, так как риск получить ожог, а следом за ним пигментацию и фотостарение кожи, очень велик.

Эксперт просит не забывать и о наиболее подходящем времени для загара. «Наиболее опасные часы для солнечных ванн — с 11 до 16 часов. Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы», — говорит Мирзоева. В заключение врач попросила не забывать следить за водным балансом и пить достаточное количество воды, чтобы предотвратить сухость кожи.

Ранее врач-дерматолог Инна Петросова объяснила вред и смертельную опасность загара для некоторых категорий людей. Она рассказала, кто входит в группу риска, а также дала рекомендации по защите от негативного воздействия солнца на кожу.

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Александра Лисица
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