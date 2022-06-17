Косметолог перечислила пять правил красивого и здорового загара

Врач Мирзоева: для здорового загара важно готовить кожу к солнцу и увлажнять ее после

Ведущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura clinic Зайнаб Мирзоева рассказала, каким пяти правилам нужно следовать для получения красивого и здорового загара. Принципы, соблюдая которые можно насладиться солнечными ваннами, но не навредить коже и избежать фотостарения, она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Первое правило — на солнце важно использовать защитный крем от наиболее опасных ультрафиолетовых лучей UVB-типа, объясняет врач. «Рекомендую использовать средства с степенью защиты 40, затем по мере приобретения оттенка кожи можно переходить на солнцезащитный фактор поменьше и так постепенно перейти на spf 10-15. Тем, у кого кожа смуглая, можно начинать с продуктов с солнцезащитным фактором 30 и постепенно перейти на spf 8-10», — рассказывает Мирзоева.

Кроме того, кожу, по ее словам, к загару надо готовить. «Чтобы коже было проще накапливать меланин, стоит тщательно очистить ее от загрязнений и омертвевших клеток, используя скраб для тела», — продолжает Мирзоева. Третье правило — обязательно увлажнять кожу, для чего подойдут увлажняющие крема или молочко для тела, отмечает косметолог.

Мирзоева рекомендует увеличивать продолжительность солнечных ванн постепенно. «В первый день рекомендуется проводить на солнце не более 20-30 минут, а затем с каждым днем увеличивать время пребывания на 5-10 минут. Тут необходимо учитывать, какой у вас фототип кожи», — рассказывает специалист, рекомендуя обладателям белой кожи загорать с особой осторожностью, так как риск получить ожог, а следом за ним пигментацию и фотостарение кожи, очень велик.

Эксперт просит не забывать и о наиболее подходящем времени для загара. «Наиболее опасные часы для солнечных ванн — с 11 до 16 часов. Самым безопасным временем для загара являются утренние и вечерние часы», — говорит Мирзоева. В заключение врач попросила не забывать следить за водным балансом и пить достаточное количество воды, чтобы предотвратить сухость кожи.

Ранее врач-дерматолог Инна Петросова объяснила вред и смертельную опасность загара для некоторых категорий людей. Она рассказала, кто входит в группу риска, а также дала рекомендации по защите от негативного воздействия солнца на кожу.