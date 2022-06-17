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Зеленский призвал к объединению Европы

Президент Зеленский призвал к «историческому усилению Европы» Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к объединению Европы и интеграции республики в Европейский союз (ЕС). Об этом высказался в видеообращении к участникам Преспанского форума, передает ТАСС.

Зеленский предложил «сделать всю Европу наконец-то единой» и предположил, что интеграция Украины в ЕС поспособствует усилению такого объединения.

«Это то, в чем заинтересованы одинаково и Украина, и государства Западных Балкан. Полноправная европейская интеграция Украины, как и полноправная европейская интеграция ваших государств — это историческое усиление Европы», — подчеркнул глава республики.

Он также понадеялся, что для Киева «этот июнь станет успешным в отношениях с ЕС», и призвал к введению очередных санкций против России, назвав их «частью архитектуры безопасности на континенте».

Ранее Зеленский предложил включить в Евросоюз Украину, Албанию, Черногорию и Северную Македонию. По его мнению, страны «не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга».

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Георгий Нестеров
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