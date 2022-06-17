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Российский посол высказался о ситуации с украинским зерном

Посол в США Антонов заявил о готовности РФ обеспечить безопасность судов с зерном Украины

Фото: Unsplash

Посол России в США Анатолий Антонов высказался о ситуации с украинским зерном. Об этом он написал в статье для издания National Interest.

Антонов отверг обвинения в адрес России о том, что она препятствует судоходству. Он обвинил власти Украины в создании препятствий для вывоза товара, поскольку они установили около 420 морских мин устаревшей конструкции. По мнению российского посла, Киеву необходимо решиться на конструктивное сотрудничество и начать его с разминирования акватории.

Кроме того, посол заявил о готовности России обеспечить безопасность судов с зерном Украины.

«Россия гарантирует безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах специальной операции. С нашей стороны препятствий нет. Мяч сейчас на стороне Киева», — подчеркнул Антонов.

Для вывоза зерна дипломат призвал использовать порты на Черном и Азовском морях, находящиеся под контролем России. Следует также использовать наземные маршруты, включая пути через Белоруссию.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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