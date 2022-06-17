В США признали фейком статью об угрозе подрыва Запорожской АЭС Россией

Издание USA Today признало фейком статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС

Американское издание USA Today признало фейком статью об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС, написанную бывшим корреспондентом Габриэлой Мирандой. Об этом сообщается на его сайте.

Статья под названием «Российские войска остановили наступление от атомной электростанции, но сохраняют контроль. Насколько это может быть опасно?» была выпущена 4 марта этого года. В ней рассказывалось об угрозе возможного подрыва Запорожской АЭС российскими военными с последующим заражением радиацией обширной территории на Украине. Еще один материал с заголовком «"Это моя земля, я остаюсь": Эти украинские женщины, как и тысячи других, выбрали сражение, а не бегство», выпущенный 25 марта, рассказывал об украинских женщинах-военных.

Всего в перечне сфальсифицированных оказалось 23 материала, написанных Мирандой. На данный момент все они удалены с сайта издания. Отмечается, что редакция начала внутреннее расследование после того, как получила запрос по поводу достоверности некоторых деталей в текстах. В результате проверки выяснилось, что некоторые цитаты не связаны с заявленными организациями, существование других цитируемых персон невозможно подтвердить, а в части статей были цитаты, приписанные другим людям.

Ранее командование Воздушных сил Украины признало фейком данные о «Призраке Киева» — военном летчике, который за первые 30 часов с начала спецоперации якобы сбил несколько российских самолетов. О нем украинские СМИ активно писали в конце февраля.