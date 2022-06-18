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Российский боец MMA «задушил» соперника на турнире в США

Российский боец MMA Ахмедов победил литовца Аукстуолиса удушающим приемом на турнире PFL 4

PFL MMA

Российский боец смешанного стиля (ММА) Омари Ахмедов одержал победу над литовцем Теодорасом Аукстуолисом на турнире PFL 4 в Атланте (США). Видео доступно на YouTube-канале промоушена.

Поединок завершился во втором раунде. 30-летний Аукстуолис отправил 34-летнего Ахмедова в нокдаун, однако россиянин поменялся с оппонентом местами, и затем провел удушающий прием, принесший ему победу. Бой проходил в полутяжелом весе.

Ахмедов известен по выступлениям в UFC. В его активе 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Для Аукстуолиса это поражение стало седьмым в 18 схватках.

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