На покупку активов компании IKEA в России нашлись покупатели

Губернатор Воробьев: на покупку активов IKEA в России претендуют три-четыре покупателя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что на покупку активов компании IKEA в России на данный момент претендуют три-четыре покупателя. Об это сообщает TACC.

Известно, что компания планирует распродать остатки товаров перед окончательным уходом с российского рынка.

Основанная в Швеции нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA, заявила об уходе с из России в начале марта, приостановив работу онлайн и офлайн магазинов.

