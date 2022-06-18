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Спорт

Стало известно об отказе Фьюри во въезде в США из-за связей с наркобароном

Тяжеловесу Тайсону Фьюри отказали во въезде в США из-за связей с наркобароном Кинаханом

Фото: Lee Smith / Reuters

Британскому тяжеловесу Тайсону Фьюри 17 июня отказали во въезде в США. Об этом сообщает Sunday World.

Спортсмену не разрешили сесть в самолет, вылетавший в Америку. Запрет связан с предполагаемым наличием у боксера связей с ирландским криминальным авторитетом Дэниелом Кинаханом, которого подозревают в распространении запрещенных веществ. Бизнесмен отказывается считать себя наркобароном, отрицает все обвинения и не имеет судимостей.

В феврале 2022 года Фьюри совершил поездку в Дубай и выложил совместное фото с Кинаханом. При этом спортсмен заявил, что это не означает, что он сам является преступником.

28 апреля британец объявил о завершении карьеры. Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения. Один поединок с его участием завершился вничью.

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