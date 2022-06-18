В НХЛ назвали Кучерова ловким преступником после матча финала Кубка Стэнли

В пресс-службе НХЛ восхитились игрой россиянина Никиты Кучерова в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал результативную передачу во втором матче финала Кубка Стэнли сезона-2021/2022 против «Колорадо Эвеланш». Статистика доступна на сайте турнира.

Россиянин стал четвертым действующим игроком, отдавшим не менее 100 голевых пасов в плей-офф за карьеру. В пресс-службе НХЛ восхитились игрой форварда и назвали 29-летнего Кучерова ловким преступником и обратили внимание на то, что игрок отдавал похожую передачу в матче против «Флориды Пантерс».

Первая встреча завершилась победой «Колорадо» со счетом 4:3 в овертайме. Второй матч финала Кубка Стэнли состоится 19 июня и начнется в 3:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». В составе команды, помимо Кучерова, выступают голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.