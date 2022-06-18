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В Британии появилась улица Пола Маккартни

Власти Ливерпуля временно дали одной из улиц имя певца Пола Маккартни в честь его юбилея

Фото: Boston Globe / Getty Images

В Великобритании в центре Ливерпуля улицу Мэттью-стрит, на которой находится Cavern Club, где начинала свой путь группа The Beatles, временно переименовали в Маккартни-стрит. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает РИА Новости.

Такое решение городские власти приняли в связи с 80-летним юбилеем басиста группы сэра Джеймса Пола Маккартни. Юбиляр отдал легендарной британской группе десять лет, выступая в ее составе с 1960 по 1970 год. После того как он покинул ряды The Beatles, Маккартни занялся сольной музыкальной деятельностью.

В 1997 году его удостоили рыцарского звания за вклад в развитие музыкальной культуры. А в 2011 году, по опросу журнала Rolling Stone, Пола Маккартни назвали лучшим бас-гитаристом всех времен.

20 апреля сообщалось, что в Англии сдают в аренду бывший дом гитариста The Beatles Джорджа Харрисона.

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Владимир Седов
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