Представитель МИД Захарова назвала политическим шоу визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Ее слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, поездка европейских лидеров стала частью политического шоу.

«Это все сделано на камеры, это часть шоу, это часть внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо. Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее», — подчеркнула Захарова.

Ранее в Кремле заявили, что поездка Макрона, Шольца и Драги на Украину очень важна, так как все европейские лидеры являются «участниками единой машины», но понимают, что непрекращение диалога необходимо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Особенно он выделил усилия французского президента в ходе визита на Украину. По его словам, действия Макрона в разрешении конфликта также импонируют президенту России Владимиру Путину.

16 июня европейские лидеры посетили Украину, где встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. После проведения переговоров Макрон сообщил, что западные страны не станут поставлять Украине самолеты и штурмовые танки.

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