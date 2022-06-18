Попова заявила об отсутствии в России случаев гепатита неизвестной этиологии

Анна Попова заявила, что в России нет случаев заражения гепатитом неизвестной этиологи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии в России случаев заражения гепатитом неизвестной этиологии. Об этом она сообщила на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

«Ничего необычного не происходит как у взрослых, так и у детей», — отметила она. Попова подчеркнула, что в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается, а каждый случай находится «под прицелом».

Ранее Попова удивилась отсутствию данных о происхождении гепатита неизвестного типа у детей за рубежом. По мнению главы Роспотребнадзора, «при сегодняшних технологических и технических возможностях» уже можно было бы узнать причину.

Медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. О первых случаях инфекции британские врачи сообщили в январе 2022 года. По данным ВОЗ, 27 мая было зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита в 33 странах. Также зафиксировано девять летальных исходов, а в 38 случаях больным потребовалась трансплантация печени.