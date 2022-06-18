Российское посольство отвергло обвинения Запада в «бряцании ядерным оружием»

Посольство России в США назвало необоснованными обвинения в «бряцании ядерным оружием»

Российское посольство в США отвергло обвинения Запада в «бряцании ядерным оружием» и создании рисков для ядерных объектов на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

В частности, дипломаты обратили внимание на слова спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Адама Шейнмана. «Судя по словам чиновника, Вашингтон планирует поднять на этой специализированной многосторонней площадке темы, которые не относятся к сущностям проблемы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это серьезная ошибка», — предупредили там.

В посольстве призвали не забывать о ключевой роли ДНЯО в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, а также заняться созданием условий для деполитизированного диалога. «Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей», — заключили дипломаты.

В феврале директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал Запад задуматься об угрозе ядерного оружия США в Европе. Он добавил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО «противоречит их базовым обязательствам» по ДНЯО.