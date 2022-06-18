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Психолог объяснил причину перееданий и набора веса после расставания

Психолог Лабковский: после токсичных отношений могут быть проблемы с фигурой

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Психолог и писатель Михаил Лабковский объяснил причину перееданий и набора лишнего веса девушками после расставания. В своем Telegram-канале он рассказал, как после токсичных отношений остается психотравма, которая приводит к проблемам с фигурой.

Психолог отмечает, что все процессы в теле взаимосвязаны, поэтому внутреннее состояние напрямую влияет на внешность. Так, если девушка долгое время не может избавиться от ненавистных килограммов, то причина может быть в прошлых неудачных отношениях. Все дело в психотравме, которая остается после болезненных событий: «Наши травмы напоминают плохо сросшиеся переломы. Мы можем ходить и держать в руках разные предметы, но это доставляет нам определенные неудобства».

Подобные негативные переживания заставляют психику вырабатывать защитные механизмы, что является одной из причин лишнего веса после прекращения токсичных отношений. Так, женщина бессознательно решила, что быть привлекательной опасно, поэтому начинает набирать вес, чтобы уберечь себя от новых травм. «Именно благодаря этому весу они не "выходят в окно" и не подпускают к себе потенциальных абьюзеров», — объяснил Лабковский.

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В таких ситуациях эксперт посоветовал решать проблему не только с помощью диетолога, но и выявить первопричину лишнего веса у психолога.

До этого психолог назвал причины отсутствия счастья у россиян. По его словам, низкая самооценка мешает получать удовольствие от жизни.

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Елена Матвиенко
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