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В Сербии поддержали позицию Путина по Косово и Донбассу

Глава МВД Сербии Вулин поддержал позицию президента России Путина по Косово и Донбассу

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Признавая самопровозглашенную республику Косово, Запад лишает себя права осуждать признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России, на что указал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил глава МВД Сербии Александр Вулин, его слова приводит РИА Новости.

Он поддержал позицию российского лидера по Косово и республикам Донбасса и указал на то, что международное право было «убито агрессией НАТО в Сербии в 1999 году» и «ничто его не оживит на Украине».

«Если бы те, кто признал так называемое Косово, поняли ошибку и отозвали свое признание, может быть, имели бы аргумент, чтобы осуждать Россию, вместо этого они от Сербии требуют признать Косово, чтобы Сербия своим признанием искупила их грех», — заявил Вулин.

17 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Путин высказался о полном соответствии действий России в Донбассе международному праву. При этом он напомнил о решении международного суда ООН по Косово, которое, по его словам, создало юридический прецедент для признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

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Алевтина Запольская
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