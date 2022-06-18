Захарова заявила об угрозе продбезопасности из-за антироссийских санкций

Захарова опровергла заявления Брюсселя, что санкции не угрожают продбезопаснсти

Заявления Брюсселя о том, что введенные против России санкции не угрожают продовольственной мировой безопасности, «ровным счетом ничего не стоят». Об этом, оценивая опасность антироссийских ограничений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте министерства.

«Громогласные заявления Брюсселя, в частности относительно того, что введенные санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит не угрожают глобальной продовольственной безопасности, ровным счетом ничего не стоят», — цитирует Захарову пресс-служба ведомства.

По ее словам, представители Евросоюза (ЕС) публично ради собственных интересов говорят одно, тогда как в реальности все происходит по-другому. Захарова указала на навязывание еврочиновниками странам ЕС необходимости введения большого числа санкций в отношении России.

Вводя подобные ограничения, Евросоюз не учитывает последствия для своей экономики и для экономики третьих государств, в частности для беднейших стран. Последние, как считает дипломат, могут максимально пострадать от продовольственного кризиса.

«И после всего этого в Евросоюзе не стесняются лицемерно утверждать, что не имеют никакого отношения к сложностям, возникающим у наших экспортеров с доставкой российских зерновых удобрений в развивающиеся страны», — подытожила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Запад оказался в изоляции из-за антироссийских санкций. От западных ограничений больше всего страдают жители европейских стран, которые платят за них «просто из своего собственного кармана», уверена Захарова.

Мировая история санкций



