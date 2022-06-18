Чешское ТВ: Словакия попросила Минобороны Чехии об охране своего воздушного пространства

Словакия обратилась к Министерству обороны Чехии с просьбой об охране своего воздушного пространства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ.

По информации телеканала, прибывший с визитом в Прагу глава минобороны Словакии Ярослав Надь передал чешской коллеге Яне Черноховой письменное обращение с просьбой об охране чешскими ВВС воздушного пространства своей страны.

«Министр Надь передал мне письмо с просьбой о том, чтобы мы на некоторое время помогли обеспечить охрану воздушного пространства Словакии​​​. Теперь мы проведем переговоры о конкретных условиях выполнения этого обращения», — приводит телеканал слова Черноховой.

Кроме того, уточнил Надь, в охране воздушного пространства Словакии должны быть задействованы также ВВС Польши.

По словам главы минобороны Словакии Надя, в проекте охраны воздушного пространства его страны должны быть задействованы также ВВС Польши. «Я очень благодарен, что чехи и поляки решили помочь нам и взяли ответственность за наше воздушное пространство», — заявил министр.

Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Их должны были заменить американские F-16, однако из-за нехватки на заводах-производителях чипов их поставки были отложены на два года. Тогда польские Военно-воздушные силы заявили о готовности взять на себя охрану воздушного пространства Словакии.