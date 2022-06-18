В США заявили о роли Японии и Южной Кореи в усилении международной напряженности

Time: участие Японии и Южной Кореи в саммите НАТО может усилить глобальную напряженность

Участие Японии и Южной Кореи в саммите НАТО в качестве наблюдателей может сыграть свою роль в усилении международной напряженности. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Time Чарли Кэмпбелл (Charlie Campbell).

В материале поясняется, что визит лидеров вышеуказанных стран станет нежелательным событием для Пекина, который отказался осуждать Москву за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. Кроме того, крен Южной Кореи, у которой прочные отношения с Россией, в сторону НАТО может привести к обострению напряженности на Корейском полуострове, отметил директор по взаимодействию с Азией в Defense Priorities Лайл Гольдштейн.

В статье также приводятся слова профессора токийского Университета Васэда и бывшего депутата японского парламента Миеко Накабаяси. Она заявила, что участие премьер-министра Японии Фумио Кисиды является «переломным моментом» для страны, в конституции которой сформулирован принцип отказа от создания военных сил и ведения государством военных действий. Из-за чего ее также называют Пацифистской конституцией.

«Конфликт на Украине был настолько непонятен для многих японцев, что стал для них тревожным сигналом. Упадок американской гегемонии убедил японский народ, что просто быть вместе с США уже недостаточно безопасно», — сказала Накабаяси.

В результате хрупкая архитектура безопасности в Азии вступает в процесс перемен, заключает Кэмпбелл. Он также отметил, что в этом году НАТО пригласило лидеров четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, не являющихся членами альянса. Кроме того, Швеция, Финляндия, Украина и Грузия также будут участвовать в саммите НАТО в качестве стран-партнеров, напомнил Кэмпбелл.

О планах Токио впервые принять участие во встреча Североатлантического альянса заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в начале июня. Об участии президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ранее сообщила газета Korea JoongAng Daily со ссылкой на его администрацию.

Саммит НАТО состоится 28-30 июня в Мадриде.