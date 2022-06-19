Военный и полицейский попытались перевезти человека в багажнике и попались

На Урале поймали военного и полицейского, перевозивших людей из Казахстана в багажнике

На Урале, в Челябинской области, правоохранительные органы задержали военного и полицейского, которые пытались перевезти мужчину в багажнике через границу с Казахстаном. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчин поймали на границе на пропускном пункте «Бугристое». Военнослужащий части Чебаркуля Омурбек Раисов и инспектор ГИБДД Челябинска Рустам Алпыспаев пытались пересечь границу в машине марки «Тойота». Пограничники решили тщательнее досмотреть автомобиль и обнаружили еще одного человека в багажнике: им оказался гражданин Таджикистана Вайсидин Давлатов.

Сначала полицейский пытался «договориться» и дать пограничнику взятку в размере 20 тысяч рублей, однако обоих нарушителей задержали.

1 июня в Республике Алтай суд приговорил к 15 годам заключения 22-летнего жителя Кемеровской области: при попытке незаконно пересечь государственную границу он напал с топором на сотрудника Погранслужбы ФСБ.