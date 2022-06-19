Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Военный и полицейский попытались перевезти человека в багажнике и попались

На Урале поймали военного и полицейского, перевозивших людей из Казахстана в багажнике

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

На Урале, в Челябинской области, правоохранительные органы задержали военного и полицейского, которые пытались перевезти мужчину в багажнике через границу с Казахстаном. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчин поймали на границе на пропускном пункте «Бугристое». Военнослужащий части Чебаркуля Омурбек Раисов и инспектор ГИБДД Челябинска Рустам Алпыспаев пытались пересечь границу в машине марки «Тойота». Пограничники решили тщательнее досмотреть автомобиль и обнаружили еще одного человека в багажнике: им оказался гражданин Таджикистана Вайсидин Давлатов.

Сначала полицейский пытался «договориться» и дать пограничнику взятку в размере 20 тысяч рублей, однако обоих нарушителей задержали.

1 июня в Республике Алтай суд приговорил к 15 годам заключения 22-летнего жителя Кемеровской области: при попытке незаконно пересечь государственную границу он напал с топором на сотрудника Погранслужбы ФСБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыто местонахождение сдавшихся в плен в Мариуполе командиров «Азова»
Российского подростка заподозрили в убийстве дедушки
Российская группировка «О» уничтожила под Лисичанском грузинских наемников
Военный и полицейский попытались перевезти человека в багажнике и попались
Футболист ПСЖ рассказал о желании Месси убить его
Психолог раскрыла причины насилия в семье
Сенатор от Крыма оценила транспортную блокаду Литвы фразой «выстрел себе в ногу»
Названы причины торможения мирового ядерного разоружения
Бородина заселилась в номер с насекомыми и пожаловалась на отдых в Италии
В Минфине США заявили о невозможности быстро снизить инфляцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.