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Эпидемиолог предупредил об опасности заражения «малой чумой» от мух и комаров

Эпидемиолог Никифоров заявил, что мухи и комары являются разносчиками «малой чумы»

Фото: Pixabay

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с Ura.ru предупредил об опасности, которая исходит от кровососущих мух и комаров. По его словам, они являются разносчиками такой инфекции, как туляремия, которую также называют «малой чумой».

«Единственное, что у нас с комарами связано, правда в небольшой степени, но есть такое заболевание — туляремия. Комар может переносить туляремию, но чисто механически как грязная иголка шприца может передавать гепатит B и C. В них возбудитель туляремии не живет, а они чисто механически переносят. Комар в меньшей степени, а в большей, это кровососущие мухи», — заявил специалист.

Он отметил, что в России врачам хорошо известна данная инфекция и способы лечения зараженных. Эпидемиолог пояснил, что она не является тяжелой и редко приводит к летальному исходу, однако на месте укуса возникает язвочка, а вокруг него — туляремийный бубон, являющийся воспаленным лимфоузлом.

Аллерголог Ирина Ярцева раскрыла принцип, по которому комары выбирают жертву для укуса. По ее словам, насекомых привлекает тепло крови в сосудах тела человека.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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