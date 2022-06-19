Названы разбогатевшие на наследстве американцы

Forbes назвал родственников основателей Koch и Walmart богатейшими наследниками в США

Американский журнал Forbes назвал богатейших американцев, которые получили свои активы по наследству. В общей сложности издание оценило их совокупное состояние в 568 миллиардов долларов (это 13,5 процента от совокупного состояния всех американских миллиардеров).

На первом месте составленного рейтинга оказался Чарльз Кох с состоянием в 59,6 миллиарда долларов. Вместе с братом Дэвидом (умер в 2019 году) он унаследовал компанию Koch Industries своего отца Фреда. Вместе с Чарльзом на первом месте вдова его брата Джулия Кох. После смерти Дэвида Коха она и трое ее детей получили в наследство 42 процента в Koch Industries. Состояние Джулии оценивается в 59,6 миллиарда долларов.

Третье место занял Джим Уолтон — наследник 13 процентов акций розничной сети Walmart, которая была создана его отцом Сэмом в 1962 году. Состояние Джима Уолтона — 58,3 миллиарда долларов. На четвертом месте оказалась дочь основателя Walmart Элис с состоянием в 57,5 миллиарда долларов. Пятерку рейтинга замкнул еще один сын Сэма Уолтона Роб. После смерти отца в 1992 году он более 20 лет занимал пост гендиректора Walmart, его состояние оценивается в 57,2 миллиарда долларов.

На шестом месте — Маккензи Скотт, вошедшая в списки миллиардеров после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом. Ее состояние составляет 30,7 миллиарда долларов.

Седьмую позицию делят Джон Марс (29,7 миллиарда долларов) и Жаклин Марс (25,1 миллиарда долларов). Они унаследовали по одной трети компании, которую основал их дед Фрэнк Марс.

Девятое место в списке занимает Мириам Адельсон — наследница игорной империи покойного мужа. Она владеет 52 процентами акций Las Vegas Sands, которая, в том числе управляет казино в Сингапуре и Макао. Состояние Адельсон — 25,1 миллиарда долларов.

Десятку замкнул Леонард Лаудер с состоянием 20,7 миллиарда долларов. Он является наследником 20 процентов косметической компании Estée Lauder.

Ранее сообщалось, что 500 богатейших людей мира с начала года суммарно потеряли почти полтора триллиона долларов (1,4 триллиона). Капитал сокращается из-за более высоких процентных ставок и опасений по поводу инфляции. Это резко контрастирует с прошлым годом, когда стремительно растущие рынки увеличили численность состоятельных людей в мире примерно на восемь процентов.