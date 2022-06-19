Выбор Хиросимы в качестве места проведения G7 объяснили

Политолог Бышок: выбор на Хиросиму пал, чтобы напомнить, в чем состоит ужас ядерной войны

Люди, которые говорят о ядерном разоружении, приезжают в Хиросиму, чтобы напомнить себе, в чем состоит ужас ядерной войны. Поэтому выбор Японии местом проведения G7 объясним. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал решение исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Символ ужаса

Стало известно, что Япония, которая в 2023 году выполняет роль председателя G7, проведет саммит в Хиросиме во второй половине мая следующего года. Избранием Хиросимы в качестве места проведения саммита Япония намерена показать решимость в вопросах ядерного разоружения.

Чтобы всякий раз напомнить, в чем состоит ужас ядерной войны, необходимо возвращаться к истокам — к тому городу, в котором случилось первое применение ядерного оружия. Этот символизм всем очевиден, и он правильный Станислав Бышок политолог

История первого и последнего применения ядерного оружия Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки произошли 6 и 9 августа 1945 года соответственно. Это два исключительных случая в истории человечества боевого применения ядерного оружия, которые были осуществлены Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии. Шок от атомной бомбардировки оказал глубокое воздействие на правительство Японии, которое склонилось к тому, что японское правительство должно прекратить войну. Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва в Хиросиме составило от 70 до 80 тысяч человек. По истечении пяти лет общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 200 тысяч человек. Количество погибших в Нагасаки к концу 1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек. По истечении пяти лет общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, могло достичь или даже превысить 140 тысяч человек.

При всей истории событий Станислав Бышок уверен, что в выборе Японии не заложено никакого антиамериканского смысла. «Американцы сами не горды этим событием в своей истории. Поэтому здесь общая и понятная трагедия», — добавил он.

«Никогда снова»

Политолог рассказал об отношении Японии к событиям Второй мировой войны.

В Японии говорят о Второй мировой войне фразой «Никогда снова» Станислав Бышок политолог

17 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Германии по видеосвязи. По словам представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, украинского лидера на саммит пригласил канцлер Германии Олаф Шольц. «Он передал приглашение во время визита [в Киев], и было объявлено о согласии [украинской стороны]», — рассказал он.