Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На крыше храма в Петербурге нашли труп

В храме Святой великомученицы Екатерины в Петербурге нашли труп 28-летнего парикмахера

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Охранник храма Святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашел на крыше церкви труп молодого россиянина. Об этом сообщает издание «Форпост».

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, причины смерти не уточняются. На данный момент известно, что мужчина пробрался на крышу храма ночью. Погибшим оказался 28-летний парикмахер.

Ранее в центре Санкт-Петербурга нашли тело мужчины, которое было накрыто одеялом. Труп обнаружили на улице Константина Заслонова. На вид погибшему мужчине 30-40 лет, специалисты не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об атаке граничащего с Украиной российского региона с БПЛА
Появились кадры последствий атаки на российский хутор со стороны Украины
Глава Приднестровья назвал условие для примирения с Молдавией
Медведев сравнил обещания ЕС Украине с «ожиданием счастья при коммунизме»
Ректор МГУ высказался о смене системы образования в России
На крыше храма в Петербурге нашли труп
Минобороны сообщило об ударе Украины по своим же подразделениям
Бетербиев высказался о возможности сменить весовую категорию
Минобороны заявило об уничтожении «Калибрами» пункта управления ВСУ
Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом под Северодонецком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.