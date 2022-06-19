На крыше храма в Петербурге нашли труп

В храме Святой великомученицы Екатерины в Петербурге нашли труп 28-летнего парикмахера

Охранник храма Святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашел на крыше церкви труп молодого россиянина. Об этом сообщает издание «Форпост».

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, причины смерти не уточняются. На данный момент известно, что мужчина пробрался на крышу храма ночью. Погибшим оказался 28-летний парикмахер.

Ранее в центре Санкт-Петербурга нашли тело мужчины, которое было накрыто одеялом. Труп обнаружили на улице Константина Заслонова. На вид погибшему мужчине 30-40 лет, специалисты не нашли внешних признаков насильственной смерти.

