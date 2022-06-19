В Китае обвинили США в желании разжечь вечный конфликт с Россией

Представитель МИД КНР Хэцин обвинил США в желании разжечь вечный конфликт на пороге России

Представитель МИД Китая Чжан Хэцин опубликовал карикатуру, посвященную роли США в сложившейся ситуации на Украине. Изображение он разместил в своем официальном Twitter-аккаунте.

Хэцин обвинил США в желании разжечь вечный конфликт с Россией, подписав таким образом карикатуру. На рисунке Россию олицетворяет медведь, стоящий на пороге дома. Под дверью стоит горящий ящик, обозначенный как «украинский кризис». При этом за забором дома спрятался американский Дядя Сэм с канистрой топлива в руках. На изображении заметно, что подожженный фитиль тянется к ящику от США.

Ранее в Китае предрекли разделение мира на блоки из-за Украины. С таким мнением выступил обозреватель У Синьбо. Он уверен, что система международных отношений значительно изменится в результате украинского кризиса.