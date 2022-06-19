Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае обвинили США в желании разжечь вечный конфликт с Россией

Представитель МИД КНР Хэцин обвинил США в желании разжечь вечный конфликт на пороге России

Фото: Unsplash

Представитель МИД Китая Чжан Хэцин опубликовал карикатуру, посвященную роли США в сложившейся ситуации на Украине. Изображение он разместил в своем официальном Twitter-аккаунте.

Хэцин обвинил США в желании разжечь вечный конфликт с Россией, подписав таким образом карикатуру. На рисунке Россию олицетворяет медведь, стоящий на пороге дома. Под дверью стоит горящий ящик, обозначенный как «украинский кризис». При этом за забором дома спрятался американский Дядя Сэм с канистрой топлива в руках. На изображении заметно, что подожженный фитиль тянется к ящику от США.

Ранее в Китае предрекли разделение мира на блоки из-за Украины. С таким мнением выступил обозреватель У Синьбо. Он уверен, что система международных отношений значительно изменится в результате украинского кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР фразой «бред и утопия»
США призвали наращивать добычу энергоносителей по всему миру
Татьяну Тарасову госпитализировали
В Кишиневе сорвали концерт российских артистов
В Китае обвинили США в желании разжечь вечный конфликт с Россией
Великобританию обвинили в желании создать империю в Европе
В Совфеде оценили последствия уничтожения «Калибрами» пункта управления ВСУ
Жители Подмосковья поспорили из-за неизвестного грызуна во дворе
Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз
Раскрыты итоги второго тура парламентских выборов во Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.