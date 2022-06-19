В Евросоюзе назвали методы борьбы Запада с Россией незаконными

CyprusMail: Запад нарушает главенство закона, ведя экономическую войну против России

Страны Запада нарушают принцип главенства закона, ведя экономическую войну против России, отметила бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. Ее слова цитирует CyprusMail.

По ее словам, Евросоюз (ЕС) не может подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны, вводить санкции против россиян. «Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка», — сказала она.

Как считает Йолитис, в последнем пакете санкций европейские политики буквально призывают предпринимателей и чиновников забыть о прошлых соглашениях с РФ и не выполнять обязательства. Также она назвала шестой пакет санкций почти признанием того, что ЕС зашел слишком далеко.

Кроме того, она отметила, что призыв передать Украине замороженные российские активы, прямо нарушает одну из статей устава ООН, а поэтому «будет иметь последствия для международного порядка».

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.