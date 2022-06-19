Названы причины торможения мирового ядерного разоружения

Политолог Бышок: причины, по которым не происходит ядерное разоружение, вызваны сомнением

Ядерный вопрос, который объявлен одной из главных тем встречи лидеров стран G7 в Японии в 2023 году, сегодня в повестке мировой политики. При этом понятны причины, по которым не происходит общее ядерное разоружение, сообщил исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины торможения мирового ядерного разоружения.

Парадокс ядерного вопроса

Стало известно, что Япония, которая в 2023 году выполняет роль председателя G7, проведет саммит в Хиросиме. Избранием этого города в качестве места проведения саммита Япония намерена показать решимость в вопросах ядерного разоружения. Станислав Бышок считает, что главным вопросом будет — кто и как сможет принудить страны, которые откажутся избавляться от ядерного оружия.

Проблема в том, что сейчас клуб стран, которые имеют ядерное оружие или имеют предпосылки к тому, чтобы получить ядерное оружие, расширился Станислав Бышок политолог

«Конечно в перспективе хотелось бы, чтобы все разоружились. Но проблема в том: кто будет следить за тем, чтобы все соблюдали этот режим? Получается, парадокс: обязательно должна быть хотя бы одна страна с ядерным оружием, которая могла бы принудить к разоружению тех, кто выбивается из общей линии», — считает политолог.

В том случае, если все страны «Большой семерки» решат отказаться от ядерного оружия, то страны, которые не входят в клуб, но имеют такой вид оружия массового поражения, окажутся с опасным преимуществом, уверен Бышок.

«Большие страны, которые могли бы сбалансировать наличие ядерного оружия у стран, к которым относятся с опаской, сами себя разоружат, а при этом, например, Северная Корея будут иметь превосходство, потому что у нее оно останется. В этом огромная проблема», — заявил он.

«Противоречие нынешней ситуации»

Политолог объяснил, что сесть всем странам, которые обладают или разрабатывают ядерное оружие, за стол переговоров не получится. Хотя это была бы идеальная картина мира.

«В этом как раз и противоречие нынешней ситуации. С одной стороны, страны хотят показать, что есть общая линия на разоружение, но с другой стороны, есть общее понимание, что нужно объяснить тем странам, которые вне этой линии, что к ним по-прежнему есть претензии. А для того, чтобы их в клуб пустили, они должны соблюсти определенные условия», — сообщил Бышок.

Позиция России

Если бы Россия присутствовала на саммите, то поддержала бы позицию общего отказа от ядерного оружия, убежден политолог.

«Если бы не было нынешней конфронтации между Россией и Украиной или шире: между Россией и глобальным Западом, то, разумеется, на этом саммите присутствовала бы Россия. И это была бы не семерка, а восьмерка», — заключил Станислав Бышок.

Я думаю, что Россия подтвердила бы свою позицию относительно необходимости общего разоружения Станислав Бышок политолог

17 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Германии по видеосвязи. По словам представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, Владимира Зеленского на саммит пригласил канцлер Германии Олаф Шольц. «Он передал приглашение во время визита [в Киев], и было объявлено о согласии [украинской стороны]», — рассказал он.