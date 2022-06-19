Французы обратили внимание на одну деталь на встрече Макрона с Зеленским

Читатели Le Figaro указали на внешний вид Зеленского на встрече с Макроном в Киеве

Читатели газеты Le Figaro обратили внимание на внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время его встречи в Киеве с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Комментарии появились в Twitter-аккаунте издания.

По мнению пользователей соцсети, Зеленскому стоило сменить одежду. Так, в комментарии к публикации «Макрон демонстрирует свое примирение с Владимиром Зеленским» один из читателей отметил: «важно помнить об этом накануне второго тура выборов в законодательные органы». Другой читатель под ником Alfredo Wasser ответил, что для Зеленского это тоже важно. «К тому же он должен переодеться», — добавил он.

На опубликованных снимках Зеленский стоит рядом с Макроном в футболке цвета хаки. Французский лидер одет в строгий костюм.

Встреча Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги прошла в Киеве 16 июня. Представители европейских стран прибыли в Киев, чтобы вернуть украинскую сторону к переговорам с Россией.