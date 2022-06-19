Премьер Японии оценил необходимость атомных подлодок для страны

Премьер Японии Кисида опроверг важность использования атомных подлодок в регионе

Премьер-министр Японии Фумио Кисида оценил предложение оппозиции использовать атомные подлодки в условиях напряженности в регионе. Его цитирует РИА Новости.

«Я не уверен в том, что рваться к обладанию атомными подлодками является хорошей идеей», — заявил Кисида. Он отметил, что использование такого типа подлодок противоречи трем неядерным принципам. К тому же, атомные подлодки очень дорого обслуживать.

Ранее глава Народно-демократической партии Японии Юитиро Тамаки выступил с предложением рассмотреть возможность использования атомных подлодок в условиях напряженности в регионе.

По словам главы оппозиции, это станет эффективным «средством сдерживания» в условиях возрастающей в Японии напряженности.