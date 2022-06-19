В России оценили риск вспышки холеры

Роспотребнадзор: необходимости в вакцинации от холеры в РФ нет, степень риска невысокая

Роспотребнадзор оценил риск возникновения в России вспышки холеры. По словам главы ведомства Анны Поповой, степень риска невысокая, и необходимости в массовой вакцинации от инфекции нет. Ее слова приводит РИА Новости.

«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — рассказала она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Роспотребнадзора отметила, что для борьбы с холерой есть отечественная вакцина, которую даже не нужно вкалывать — она выпускается в виде таблетки.

В конце апреля Попова подписала постановление об усилении мер профилактики по завозу холеры в Россию. Документ предусматривает усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.

