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Появились кадры последствий атаки на российский хутор со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт показал кадры последствий обстрела хутора Кучеров Украиной

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия атаки на хутор Кучеров со стороны Украины. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел около полудня в воскресенье, 19 июня. Принадлежащий ВСУ беспилотный летательный аппарат проник в воздушное пространство приграничного Беловского района и успел сбросить боекомплект, но значительных повреждений в результате случившегося нет.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

На опубликованных кадрах показано, что в одном из домов на окраине российского населенного пункта были разбиты оконные стекла, также поврежден забор домовладения. Среди мирного населения никто не пострадал, добавил Старовойт.

Территория Курской области не первый раз подвергается обстрелу. Так, 17 июня украинские военные из минометов обстреляли российское село Гордеевка. Глава российского региона также показывал последствия этой атаки.

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Евгения Куликова
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