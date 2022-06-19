Ректор МГУ призвал сохранить бакалавриат и магистратуру в России

Ректор МГУ Садовничий призвал сохранить бакалавриат и магистратуру в российских вузах

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что бакалавриат и магистратуру следует сохранить в новой системе образования, которую сформируют в российских вузах после отказа от Болонской системы. Об это сообщает ТАСС.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ректор МГУ выразил уверенность, что бакалавриат оставят в отдельных направлениях подготовки студентов.

«Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры — определенный процент. Наверное, будет разумно и правильно сохранить все варианты подготовки», — подчеркнул Садовничий.

Он добавил, что аспирантуру нужно совершенствовать как «научную подготовку кадров», наращивая возможности приема студентов, окончивших магистратуру или специалитет.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что после отказа от Болонской образовательной системы в России сохранится Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так как он построен полностью на российских образовательных стандартах.

В мае глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

Ударная волна



