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В российском регионе разбился легкомоторный самолет

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета Zlin 142 в Тверской области

Фото: Wikimedia Commons

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после того, как в Тверской области разбился учебно-тренировочный самолет Zlin 142. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального управления на транспорте СК России.

По данным следователей, авиакатастрофа произошла вечером в субботу. Пилот, он же собственник воздушного судна, пытался сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, но не справился с управлением. Самолет упал в лесу рядом с аэродромом Ржева.

Пилот и пассажир получили травмы разной степени тяжести, сейчас они в больнице.

17 июня стало известно, что российский военный самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области во время выполнения учебно-тренировочного полета. Пилот успел успешно катапультироваться. Предварительной причиной ЧП назвали техническую неисправность.

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Евгения Куликова
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