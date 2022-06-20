Стало известно об уничтожении 57 высших украинских офицеров ударом «Калибра»

Член ВГА Запорожья Рогов заявил о ликвидации 57 высших офицеров ВСУ ударом «Калибра»

В результате точного удара ракетами «Калибр» по одному из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области были уничтожены более 50 высших украинских офицеров, отвечающих на южное направление. Об этом рассказал член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Речь идет об ударе ракетами морского базирования о пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача. Как стало известно, там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Погибли десятки генералов и офицеров среднего звена.

«Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. (...) Известно о 57 офицерах высшего звена — генералы, несколько полковников, подполковников и так далее», — рассказал Рогов.