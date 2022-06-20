Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об уничтожении 57 высших украинских офицеров ударом «Калибра»

Член ВГА Запорожья Рогов заявил о ликвидации 57 высших офицеров ВСУ ударом «Калибра»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В результате точного удара ракетами «Калибр» по одному из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области были уничтожены более 50 высших украинских офицеров, отвечающих на южное направление. Об этом рассказал член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Речь идет об ударе ракетами морского базирования о пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача. Как стало известно, там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Погибли десятки генералов и офицеров среднего звена.

«Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. (...) Известно о 57 офицерах высшего звена — генералы, несколько полковников, подполковников и так далее», — рассказал Рогов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
Политолог рассказал об изменениях в политике Макрона после парламентских выборов
Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы
Атомные подлодки Северного флота применили крылатые ракеты на учениях
Жестокое избиение подростков в подмосковной электричке попало на видео
В парламент Франции избрали горничную с пятью детьми
Стало известно об уничтожении 57 высших украинских офицеров ударом «Калибра»
Медведев напомнил про метод общения с США «ботинком по трибуне ООН»
Малышева назвала неочевидную причину гипертонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.