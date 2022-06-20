Группа американских десантников приехала в Польшу для помощи Украине

Посол США в Киеве: 82-я воздушно-десантная дивизия США прибыла в Польшу для помощи Украине

82-я воздушно-десантная дивизия армии США, вероятно, прибыла в Польшу для оказания помощи украинским военным. Фотографию с солдатами разместила посол США на Украине Бриджит Бринк в своем Twitter.

На то, что снимок мог быть сделан в Польше, указывает надпись на двери, которую можно разглядеть за спиной одного из военных: на ней написано «войти» на польском (wejść). Американские солдаты займутся обучением бойцов ВСУ.

«Провела утро с 82-й дивизией в рамках усилий США по оказанию помощи Украине в ее стремлении защитить себя. Как говорил шеф Пентагона (Ллойд Остин), мы настроены на то, чтобы как можно быстрее оказывать Киеву необходимую помощь», — написала Бринк.

Киев утвердил Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине 1 февраля этого года. Однако она прибыла в Киев только 30 мая.