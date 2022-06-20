КНДР столкнулась с эпидемией неизвестного кишечного заболевания сразу после волны COVID

Сразу же после волны COVID-19 Северная Корея столкнулась с эпидемией неизвестного кишечного заболевания, которая вспыхнула в провинции Южный Хванхэ. Об этом сообщает телеканал CNN.

На сегодняшний день через источники в южнокорейской разведке известно, что около 800 семей были инфицированы болезнью, которую Пхеньян сейчас называет «острой кишечной эпидемией». Эта болезнь поражает полость желудочно-кишечного тракты и по мнению официальных лиц в Южной Корее напоминает холеру или брюшной тиф.

В воскресенье северокорейское государственное информационное агентство KCNA подробно рассказало о профилактических мерах, включая карантин, «интенсивный скрининг для всех жителей», а также мониторинг уязвимых людей, таких как дети и пожилые люди.

1 июня Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против коронавируса, препаратов и тест-систем, а также помощь своих специалистов, но ответа пока не поступило. В посольстве РФ в КНДР заметили, что реакции на предложение пока нет. «Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне», — следует из сообщения.