Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР рассказали о покинувших «Азот» мирных жителях

Офицер ЛНР Марочко рассказал, что мирные жители смогли покинуть завод «Азот» случайно

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о мирных жителях, покинувших территорию завода «Азот» в Северодонецке. Его слова в эфире телеканала «Соловьев Live» передает ТАСС.

Как сообщил Марочко, некоторые гражданские смогли выйти с предприятия «по ухищрениям либо по счастливой случайности». По их словам, на территории завода сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, а украинские военные прикрываются ими, как живым щитом. «У людей реально нет ни провизии, ни воды, ни всего необходимого для того, чтобы можно было как-то существовать», — сказал офицер.

Ранее Марочко рассказал, что отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие «Азот», начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. Он пояснил, что украинские военнослужащие брошены своим командованием.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Командированным в Донбасс выплатят зарплату в двойном размере
США и Канада признали сложность отказа от российской нефти для Европы
Перечислены районы Москвы с наиболее подорожавшими квартирами
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
В ЛНР назвали число украинских военных в Лисичанске
Минобороны рассказало о провокации ВСУ с обстрелом жилых кварталов Харькова
По факту обстрела поселка в Брянской области возбудят дело
Нарколог назвал эффективный способ бросить курить
В ЛНР рассказали о покинувших «Азот» мирных жителях
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.