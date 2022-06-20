В ЛНР рассказали о покинувших «Азот» мирных жителях

Офицер ЛНР Марочко рассказал, что мирные жители смогли покинуть завод «Азот» случайно

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о мирных жителях, покинувших территорию завода «Азот» в Северодонецке. Его слова в эфире телеканала «Соловьев Live» передает ТАСС.

Как сообщил Марочко, некоторые гражданские смогли выйти с предприятия «по ухищрениям либо по счастливой случайности». По их словам, на территории завода сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, а украинские военные прикрываются ими, как живым щитом. «У людей реально нет ни провизии, ни воды, ни всего необходимого для того, чтобы можно было как-то существовать», — сказал офицер.

Ранее Марочко рассказал, что отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие «Азот», начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. Он пояснил, что украинские военнослужащие брошены своим командованием.