Внук Пугачевой уехал в Париж

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров уехал в Париж

Младший внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров уехал в Париж. Об этом он сообщил в Instagram-сторис (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Первый день в городе не хочется никуда спешить. Буду просто гулять по красивым улицам, а вечером пойдем в красивый ретро-отель на ужин», — написал 24-летний молодой человек.

Он отметил, что планирует увидеться с друзьями, посетить галереи, музеи и магазины, прогуляться по городу и удаленно поработать. Байсаров не пояснил, надолго ли собирается остаться во Франции.

В прошлом году Байсаров раскрыл свой заработок. Он заявил, что открыл в Москве собственный бизнес — агентство по организации мероприятий. Он отметил, что в своей фирме он одновременно является директором и фотографом. Байсаров подчеркнул, что стоимость его услуг зависит от ряда факторов, например от студии и реквизита. Также молодой человек добавил, что его отец, бизнесмен Руслан Байсаров, помогает ему в работе.