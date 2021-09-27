Внук Пугачевой раскрыл свой заработок

Сын российской певицы Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова Дени раскрыл свой заработок. О том, сколько денег он получает за свою работу он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

23-летний внук Аллы Пугачевой заявил, что открыл в Москве собственный бизнес — агентство по организации мероприятий. Он отметил, что в своей фирме он одновременно является директором и фотографом.

Байсаров подчеркнул, что стоимость его услуг зависит от ряда факторов, например от студии и реквизита. «Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать», — сказал он. В ходе телепередачи молодой человек добавил, что его правильно воспитали родители, а отец помогает ему в ведении бизнеса.

Ранее стало известно, что у старшего внука Пугачевой, российского музыканта и актера, Никиты Преснякова обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. В комментариях к одному из своих постов, артист отметил, что страдает от полипов желчного пузыря.