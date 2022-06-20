Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 38 украинских военных и шести БТР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Луганской народной республики за сутки потеряли 39 человек убитыми. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Как утверждает луганское командование, украинская армия в боях с Народной милицией с 19 по 20 июня также потеряла шесть БТР и четыре военных автомобиля.

«Противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющихся военными объектами», — отчитались в ЛНР.

Ранее стало известно о взятии Народной милицией еще одного населенного пункта вблизи Северодонецка. Его зачистка завершилась утром в понедельник, 20 июня.