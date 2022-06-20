Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 38 украинских военных и шести БТР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Луганской народной республики за сутки потеряли 39 человек убитыми. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Как утверждает луганское командование, украинская армия в боях с Народной милицией с 19 по 20 июня также потеряла шесть БТР и четыре военных автомобиля.

«Противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющихся военными объектами», — отчитались в ЛНР.

Ранее стало известно о взятии Народной милицией еще одного населенного пункта вблизи Северодонецка. Его зачистка завершилась утром в понедельник, 20 июня.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Совете Федерации потребовали от ЕС снять блокаду Калининграда со стороны Литвы
Появились кадры с места столкновения фуры и автобуса на российской трассе
В Литве заявили об отправке Украине оборудования для разблокирования портов
Олимпийский чемпион выступил против боя Бивола и Бетербиева
На YouTube заблокировали каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!»
Россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу
Москва обогнала Магадан в рейтинге благополучия граждан
Россиянка без прав сбила ехавших на велосипеде детей
Россиянин попытался сжечь падчерицу на дне рождения жены
Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.