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NYT рассказала о перейденной США черте на Украине

NYT: США пересекли черту на Украине и под предлогом поддержки Киева противостоят России

Фото: US Air Force / Reuters

Участие США в конфликте на Украине все меньше напоминает просто помощь и все больше похоже на действия Вашингтона в ходе конфликта в Йемене. Об этом пишет эксперт Бонни Кристиан в The New York Times.

В материале американской газеты говорится о том, что Вашингтон пересек черту в Йемене, а то, что США делали в Йемене, очень похоже на то, что они делают на Украине. Эксперт отмечает, что поддержка властей США Киева вышла за рамки. Она почеркнула, что о сильной вовлеченности Вашингтона свидетельствуют выделение Украине десятков миллиардов долларов, отправка ВСУ ракетных установок и передача украинскому генштабу развединформации.

Ранее газета The Washington Post писала, что США и их союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как Вашингтон пытается за счет увеличения военной помощи Киеву не допустить успеха России и одновременно старается смягчить последствия нынешнего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. В публикации американского издания говорится о том, что решение поставлять все более передовые вооружения, способные наносить удары по России, отражает готовность Запада идти на риск преднамеренной эскалации с Россией.

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Марина Совина
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