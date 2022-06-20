В России допустили возрождение «Жигулей»

Автоэксперт Субботин допустил возрождение «Жигулей» и других советских машин в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России могут начать производить «Жигули» и другие советские марки машин. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По мнению специалиста, советские бренды могут стать привлекательными для россиян. В таком случае он допустил возрождение «Жигулей» и других советских автомобилей.

«Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название "Москвич" там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и "Жигули", но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет "Москвич", а потом — посмотрим», — подчеркнул Субботин.

Эксперт добавил, что под известными брендами могут выпускать новые транспортные средства. При этом главную роль в этом процессе могли бы сыграть технологии из Китая. Похожие методы распространены во всем мире, отметил специалист.

«Будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, "АвтоВАЗ" делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus — это Renault Logan в другом кузове», — уточнил он.

Субботин добавил, что для запуска производства «Москвича» потребуется минимум год. Такое же количество времени уйдет на исследование потребительского рынка, а после этого будет принято финальное решение о возрождении советских брендов.

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