Reuters: топ-менеджер Danone сообщила о сокращении ассортимента для снижения расходов

Один из крупнейших производителей кисломолочных товаров Danone сократит ассортимент продуктов, которые идут на продажу ретейлерам. Такое решение компания приняла для того, чтобы снизить расходы. Об этом Reuters сообщила глава глобального отдела продаж Danone Айла Зиз.

В условиях нарушения глобальных цепочек поставок и стремительно растущей инфляции компания начала задумываться о трансформации бизнеса. Согласно озвученным топ-менеджером Danone планам, изменения затронут число товарных позиций и размер продукции. Так, любители йогуртов в будущем могут лишиться некоторых вкусов или размеров упаковок, к которым они привыкли. Однако Зиз уточнила, что ограничение выбора для покупателей не означает исчезновение целой линейки продуктов.

Данная мера призвана помочь ретейлерам более эффективно управлять запасами на складах. На фоне логистических и финансовых проблем, которые усугубила ситуация на Украине, супермаркеты и производители упаковок пытаются справиться с ростом расходов. Это вызвано подорожанием целого ряда продуктов — от сырой нефти до бумажной продукции.

Danone после начала спецоперации на Украине оказалась в числе зарубежных компаний, продолжающих работу в России, однако сообщила, что прекратит часть поставок в страну (бренды Evian и Alpro). Производитель уточнил, что продолжит поставлять основные молочные продукты, детское и лечебное питание.

Проблема упаковки при этом тоже стоит остро: Danone вместе с другими производителями в июне пожаловалась на нехватку картона и попросила помощи у властей. Помимо самого дефицита, есть и проблема с качеством российского картона: он зачастую не выдерживает требований по срокам хранения продукции, указывают представители рынка.

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