Россиянин устроил стрельбу на московском фудмолле «Депо»

После стрельбы на московском фудмолле «Депо» завели уголовное дело

В Москве на территории фудмолла «Депо» россиянин устроил стрельбу, его задержали. Об этом в понедельник, 20 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина стрелял из травматического пистолета Grand Power Т-12. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что у задержанного есть разрешение на оружие. В отношении него завели дело по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса (УК) РФ. Нарушителю спокойствия грозит до семи лет лишения свободы.

Московский фудмолл «Депо» является крупнейшим в Европе и России, на его территории работают 75 ресторанов и 60 фермерских лавок.

2 июня сообщалось, что силовики задержали стрелявшего по окнам драмтеатра Набережных Челнов. Им оказался местный житель 2000 года рождения.