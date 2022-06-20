Умер российский депутат из мема «Время затянуть потуже пояса!»

В Ярославле умер депутат Андрей Золотовский из мема «Время затянуть потуже пояса!»

В Ярославле в возрасте 47 лет умер депутат муниципалитета Андрей Золотовский, который стал известен после появления мема «Время затянуть потуже пояса!». Об этом сообщается на портале 76.ru.

В городском муниципалитете пояснили, что Золотовский скончался скоропостижно. По одной из версий, причиной смерти российского депутата стали проблемы с сердцем. Точный диагноз пока неизвестен.

«Андрей Валентинович работал в муниципалитете Ярославля два созыва. Он также трудился в сфере ЖКХ Дзержинского района. Был профессионалом своего дела, неравнодушным, отзывчивым, ответственным человеком», — отметил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Похороны Золотовского состоятся в среду, 22 июня. О месте и времени прощания объявят дополнительно, добавил Ефремов.

Андрей Золотовский прославился благодаря лозунгу «Время затянуть потуже пояса!», который использовал в своей агитации в период выборов в муниципалитет в 2017 году. Из-за внешности чиновника его фотография с этой фразой стала мемом.

Ранее сообщалось, что депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, позировавшего с ружьем на фоне выложенной надписи «Чукотка 2021» из почти двух сотен убитых гусей, нашли мертвым у себя в офисе.