Признание Россией республик Донбасса включили в школьную программу

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР включили в школьный курс истории для 9 классов

В школьный курс истории для девятых классов включили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом говорится в проекте учебной программы «Введение в новейшую историю России», которая опубликована на сайте Института стратегии развития образования.

Признание республик Донбасса будет изучаться в рамках блока «Российская Федерация на современном этапе» в разделе «Возрождение страны с 2000-х гг.», на изучение которого выделено три учебных часа. На уроках школьникам также расскажут про голосование по поправкам к Конституции и пандемию коронавируса, темы о которых добавили в учебники истории в 2021 году.

Согласно документу, среди целей учебного модуля значится «воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что события, связанные со спецоперацией на Украине, внесут в российские учебники по истории. По его словам, учебные программы дополнят и другими происходящими сейчас событиями.

21 февраля Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе.