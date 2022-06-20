Мужчина погиб после удара ножом в печень в ходе массовой драки в Москве

В Москве в ходе массовой драки был убит мужчина, полиция разыскивает четырех нападавших

В ходе массовой драки в центре Москвы был убит мужчина. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, днем 19 июня на Кожевнической улице четверо неизвестных избили человека и несколько раз ударили его ножом в область печени. От полученных ранений потерпевший скончался, его тело нашли возле дома №5. На вид мужчине примерно 40-45 лет, его личность сейчас устанавливается.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас полиция разыскивает нападавших.

24 марта сообщалось, что россиянина посадили на шесть лет за смертельный удар во время массовой драки.