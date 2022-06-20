Сбивший толпу пешеходов в Москве таксист рассказал о ДТП

Сбивший толпу пешеходов в Москве таксист заявил, что люди вышли на дорогу неожиданно

Таксист, который сбил толпу переходящих дорогу пешеходов на Боровском шоссе на западе Москвы, рассказал, что люди вышли на дорогу неожиданно. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Я не ожидал, что люди выйдут на дорогу. Честно говоря, я впервые испытал такой шок и стресс», — отметил таксист.

По его словам, пешеходы вышли на проезжую часть и двигались быстро, когда он ехал на желтый сигнал светофора. Россиянин заявил, что был трезв, соблюдал скоростной режим и двигался не быстрее 60 километров в час.

Такси въехало в переходивших дорогу людей на Боровском шоссе 20 июня. В результате аварии пострадали пять человек, медики оказывают им помощь. По предварительным данным, таксист проехал на красный свет.