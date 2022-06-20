Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сбивший толпу пешеходов в Москве таксист рассказал о ДТП

Сбивший толпу пешеходов в Москве таксист заявил, что люди вышли на дорогу неожиданно

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Таксист, который сбил толпу переходящих дорогу пешеходов на Боровском шоссе на западе Москвы, рассказал, что люди вышли на дорогу неожиданно. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Я не ожидал, что люди выйдут на дорогу. Честно говоря, я впервые испытал такой шок и стресс», — отметил таксист.

По его словам, пешеходы вышли на проезжую часть и двигались быстро, когда он ехал на желтый сигнал светофора. Россиянин заявил, что был трезв, соблюдал скоростной режим и двигался не быстрее 60 километров в час.

Такси въехало в переходивших дорогу людей на Боровском шоссе 20 июня. В результате аварии пострадали пять человек, медики оказывают им помощь. По предварительным данным, таксист проехал на красный свет.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Американские наемники рассказали об «абсолютном хаосе» в сражении под Харьковом
Во «ВКонтакте» запустили новую систему
Сергей Селин поддержал идею о создании евразийского «Оскара»
В Госдуме порассуждали над происхождением ударивших по буровым платформам ракет
В ЛНР назвали число гражданских на «Азоте» в Северодонецке
Разгадана тайна появления сверхмассивных белых карликов
Роза Сябитова призналась в отношениях с мужчиной за деньги
Врачи предостерегли от приема ряда витаминов перед сном
Германия и Австрия вернутся в «угольный век»
Аналитик исключил меры по российскому газу в седьмом пакете санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.